БЕРЛИН, 26 июн — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил баварском замке Эльмау, где проходит саммит лидеров "Большой семерки", что мероприятие пошлет сигнал решительности и сплоченности стран G7 в борьбе с экономическим кризисом. Байден подтвердил ввод запрета на импорт российского золота странами G7

По словам Шольца, все страны G7 обеспокоены кризисами, с которыми идет борьба в настоящее время. Он отметил, что в некоторых странах снижаются темпы роста, отмечается инфляция, дефицит ресурсов, ломаются цепочки поставок — "это не незначительные вызовы, поэтому мы должны совместно нести ответственность".

"Я уверен, что нам удастся послать сигнал решительности и сплоченности в ходе этой встречи", — заявил канцлер.

Саммит G7 под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.