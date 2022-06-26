Страны G7 запускают новое партнерство для укрепления мировой экономики
Белый дом: страны G7 запускают новое партнерство по инфраструктуре и инвестициям
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ВАШИНГТОН, 26 июн — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" запускают новое партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, призванное укрепить мировую экономику и цепочки поставок, заявил в воскресенье Белый дом.
"Президент Байден и другие лидеры стран G7 официально запускают Партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, которое будет реализовывать революционные проекты, призванные устранить пробелы в инфраструктуре развивающихся стран, укрепить мировую экономику и цепочки поставок, а также продвинуть интересы США в сфере национальной безопасности", — говорится в распространенном заявлении американской администрации.
Ожидается, что хозяин Белого дома и другие лидеры сообщества G7 в самое ближайшее время выступят с официальным объявлением о запуске данной инициативы.
Как проинформировали в администрации, США в рамках нового проекта намерены выделить 200 миллиардов долларов на развитие глобальной инфраструктуры до 2027 года, а вместе с партнерами по "Большой семерке" — 600 миллиардов долларов.