ВАШИНГТОН, 26 июн — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" запускают новое партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, призванное укрепить мировую экономику и цепочки поставок, заявил в воскресенье Белый дом. Джонсон рассказал о конце "вечеринки" углеводородов из России для стран G7

"Президент Байден и другие лидеры стран G7 официально запускают Партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, которое будет реализовывать революционные проекты, призванные устранить пробелы в инфраструктуре развивающихся стран, укрепить мировую экономику и цепочки поставок, а также продвинуть интересы США в сфере национальной безопасности", — говорится в распространенном заявлении американской администрации.

Ожидается, что хозяин Белого дома и другие лидеры сообщества G7 в самое ближайшее время выступят с официальным объявлением о запуске данной инициативы.

Как проинформировали в администрации, США в рамках нового проекта намерены выделить 200 миллиардов долларов на развитие глобальной инфраструктуры до 2027 года, а вместе с партнерами по "Большой семерке" — 600 миллиардов долларов.