МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Немцы предрекли России астрономические доходы из-за эмбарго на золото

"Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыточно, поэтому снабжать Калининград и вывозить товары из региона есть на чём. Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это, и позволит себе программы развития региона. Мы очень сильная страна", — написал Алиханов в Telegram.

"Калининград в порядке, страна за нас пусть не переживает. Но думает о нас", — добавил он.