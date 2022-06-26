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Матвиенко назвала геноцидом заморозку банковских счетов россиян за рубежом
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Заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом можно считать геноцидом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы видим, что произошло. Без суда, без... ПРАЙМ, 26.06.2022
экономика, новости, валентина матвиенко, санкции
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом можно считать геноцидом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы видим, что произошло. Без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, без суда замораживаются счета россиян и белорусов (за рубежом) по этническому принципу. Это же дискриминация, это геноцид", — сказала она эфире белорусского телеканала СТВ.