МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом можно считать геноцидом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Bloomberg узнал, как страны G7 хотят ограничить цены на российскую нефть

"Мы видим, что произошло. Без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, без суда замораживаются счета россиян и белорусов (за рубежом) по этническому принципу. Это же дискриминация, это геноцид", — сказала она эфире белорусского телеканала СТВ.