АНКАРА, 26 июн — ПРАЙМ. Турция не будет подключаться к санкциям против России, исходит из своей экономической выгоды, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Россияне стали главными покупателями недвижимости в турецкой Анталье

"Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям. Потому что это исходит из наших экономических выгод, мы зависимы от внешних энергетических источников. Мы открыто заявили о своей позиции Западу, есть понимание. Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим", — сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.