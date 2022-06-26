ООН, 26 июн — ПРАЙМ. Без российских удобрений миру не обойтись, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. В Турции раскрыли детали подготовки встречи по "зерновому вопросу"

Он рассказал журналистам, что организация прилагает большие усилия для решения проблемы продовольственной безопасности.

По его словам, были "интенсивные контакты как с украинцами, так и с русскими и турками, а с другой стороны, с США и Европейским Союзом с целью содействия безопасному и надежному экспорту украинских продуктов питания в Черном море и при этом экспорту российских зерновых и удобрений, без которых не обойтись".

Слова Гутерреша приводит пресс-служба.