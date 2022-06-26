ООН, 26 июн — ПРАЙМ. Без российских удобрений миру не обойтись, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Он рассказал журналистам, что организация прилагает большие усилия для решения проблемы продовольственной безопасности.
По его словам, были "интенсивные контакты как с украинцами, так и с русскими и турками, а с другой стороны, с США и Европейским Союзом с целью содействия безопасному и надежному экспорту украинских продуктов питания в Черном море и при этом экспорту российских зерновых и удобрений, без которых не обойтись".