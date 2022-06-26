АНКАРА, 26 июн — ПРАЙМ. Санкции Запада не оказывают ожидаемого влияния на Россию, президент РФ Владимир Путин не потерял своих позиций внутри страны, а рубль укрепляется, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. В Турции заявили, что не будут присоединяться к антироссийским санкциям

"Санкции не оказывают ожидаемого влияния, позиции Путина внутри страны не потеряны, а рубль укрепляется", — сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.

По его словам, говорить сейчас о мирном соглашении между РФ и Украиной сложно. "Ситуация для переговоров РФ и Украины на данный момент видится неприемлемой. Мы не видим политической воли сторон", — добавил Калын.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев и встретились с Владимиром Зеленским. Немецкие СМИ сообщали, что на встрече они в том числе уговаривали Зеленского договариваться с Россией. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с РФ после визита европейских лидеров в Киев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что европейцы убеждают Украину вернуться к переговорам с РФ, но США и Великобритания не разрешают Киеву этого сделать.