МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Наиболее высокие зарплаты в крупнейших городах России получают специалисты, занятые в отрасли финансовых услуг, IT-технологий, а также на госслужбе, при этом самыми высокооплачиваемыми оказались москвичи, работающие в банках и страховых компаниях, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы регионы России, лидирующие по доходам населения

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Как свидетельствует статистика, в 2021 году номинальные зарплаты в России в среднем выросли на 9,8%, до 49 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). При этом в разрезе отраслей, регионов и отдельных городов ситуация оказалась очень неоднородной. В отраслевом разрезе также наблюдалась большая разница в темпах роста.

На водном транспорте, в торговле, в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в кожевенном производстве и деревообработке отмечался высокий рост зарплат — более чем на 15%. При этом в отрасли "Деятельность трубопроводного транспорта" наблюдалось сокращение средних зарплат на 2,4%, что, вероятно, связано с эффектом базы из-за больших компенсационных выплат в 2020 году, считают эксперты.

Они отмечают, что если сравнить зарплаты в лидирующих (добыча нефти и газа) и отстающих (производство одежды) отраслях, то получается, что они отличаются в 6,5 раза. В разрезе городов также наблюдается значительная дифференциация.

Как известно, экономический уклад города во многом определяет структуру рынка труда. Там, где есть природные ресурсы, работники в большинстве своем массово заняты их добычей. В приморских регионах много рыбаков, а если в городе преобладает обрабатывающая промышленность, большинство заняты именно в производстве промышленных товаров. Таким образом, в каждом городе есть отрасли с высокими и низкими зарплатами.

Для оценки отраслевых различий в разрезе крупнейших городов России по уровню оплаты труда эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг городов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании рассмотрены заработки постоянных сотрудников по полному кругу организаций в сферах деятельности, где занято не менее 3% работников города. В рейтинге представлены сто крупнейших городов России (столицы регионов и города с наибольшей численностью жителей и рабочих мест).

ФИНАНСЫ И IT

Результаты исследования свидетельствуют: среди 100 крупнейших городов почти в четверти случаев самые высокие зарплаты отмечаются в сфере "Финансовые услуги". В первую очередь — это сотрудники банков и страховых компаний. Лидерами рейтинга по доступности жилья стали Магаданская область, ЯНАО, НАО

Такой же результат показала отрасль "Профессиональная и научная деятельность" (включает в себя: аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию, ветеринарию и прочие), которая в 24 городах дает самые высокие заработки. Эксперты уверяют: такая картина выглядит достаточно оптимистично, интеллектуальный труд оплачивается достаточно неплохо.

Несколько реже высокие заработки фиксируются в сфере госслужбы. В этой отрасли самые высокие зарплаты получают работники в 19 городах, а в 53 городах (то есть больше чем в половине случаев) госслужба входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой. Аналитики отмечают, что такая картина в основном наблюдается во многих экономически слабых населенных пунктах, где общий уровень зарплат невысокий. При этом в "небогатых" городах относительно высокие зарплаты можно отыскать в транспортной отрасли и энергетике.

БАНКИРЫ МОСКВЫ И РЫБАКИ МУРМАНСКА

Анализ зарплат в разрезе городов выявляет явного лидера: в Москве, согласно данным статистики, в отрасли "Финансовые услуги" чистая зарплата составляет более 210 тысяч рублей в месяц. Также в столице высокие зарплаты в секторах "IT и связи" – 169 тысяч рублей в месяц и в "Профессиональной и научной деятельности" — 153 тысячи рублей.

На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Мурманск. В этом северном морском городе в отрасли "Рыболовство и сельское хозяйство" можно претендовать на зарплаты до 193 тысяч рублей в месяц. Третью строчку в рейтинге занимают также рыбаки, но уже из Магадана, где в этой отрасли средние зарплаты дотягивают до 169 тысяч рублей. Еще в двух городах в первой десятке зарплаты в рыболовстве обеспечили второе место среди всех отраслей.

Петропавловск-Камчатский расположился на четвертом месте с максимальным результатом в 164 тысяч рублей в месяц в отрасли "Обрабатывающая промышленность". А отрасль "Рыболовство" в этом городе обеспечивает вторую среди отраслей города зарплату – 135 тысяч рублей в месяц. Опубликован рейтинг социально-экономического положения регионов России

Помимо четырех выше обозначенных лидеров в первую десятку также входят Анадырь, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и Красногорск. Таким образом, почти все лидеры – это два крупнейших города страны и северные города, связанные либо с добычей полезных ископаемых, либо специализирующиеся на рыболовстве.

Согласно исследованию, в 16 городах даже в "выигрышных" с точки зрения зарплат отраслях специалисты в большинстве своем не могут зарабатывать больше 50 тысяч рублей в месяц, а еще в 11 городах получают менее 55 тысяч рублей. Последние места занимают Элиста, Нижний Тагил, Саранск, Йошкар-Ола и Стерлитамак.

Исследование также показало, что и внутри городов зачастую наблюдается достаточно заметная разница в зарплатах. В среднем отличие ведущей отрасли по уровню зарплаты от занимающей третье место составляет 34%. При этом в ряде регионов разница еще больше. Например, в Астрахани зарплаты в отрасли "Добыча полезных ископаемых" почти в 2,5 раза выше, чем в третьей по уровню зарплат отрасли "Обрабатывающие производства". Также более чем в два раза отличаются зарплаты в ведущей отрасли в Мурманске (за счет высоких зарплат в рыболовстве) и в Костроме, где расположен головной офис одного из крупнейших банков страны, что определяет высокие зарплаты в финансовой сфере.

В то же время в ряде городов зарплаты очень незначительно отличаются в различных отраслях. Например, в Нижнем Тагиле ведущая отрасль лишь на 1% опережает по средней зарплате третью, а в Благовещенске, в Ангарске, в Сочи и в Кургане эта разница не превышает 8%.