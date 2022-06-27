МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Россия может достигнуть технологического суверенитета за 10-20 лет, для этого надо создать условный "Алмазный фонд" из нескольких десятков собственных разработок, заявил в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ-2022 спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков. В МИД сообщили о готовности Китая поставлять технологии в Россию

"Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего "Алмазного фонда технологий" и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов", — сказал Песков.

По его словам, "вопрос в том, чтобы иметь свой "Алмазный фонд" технологических разработок, которые есть либо только у тебя, то есть это технологическое превосходство, либо есть еще у трех-пяти стран в мире – то есть технологический паритет".

Спецпредставитель президента отметил также, что в отличие от обычного Алмазного фонда — алмазы вечны — технологии обесцениваются, значит, их нужно постоянно пополнять.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.