МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. США и большинство стран Европы "однозначно настроены продолжать вредить России", рассказал в интервью американскому изданию The Nation философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский, комментируя сложившуюся в связи с Украиной ситуацию. WSJ назвала "путинский рост цен" Байдена трижды ложью

По его словам, есть только один способ положить конец кризису — переговоры: по определению это означает, что обе стороны готовы к дипломатическому урегулированию. Им это не нравится, но является меньшим из зол, выбор в пользу которого даст президенту России Владимиру Путину запасной вариант. "Это одна из возможностей. Другая заключается в затягивании конфликта с целью выяснить, как сильно пострадают все, сколько украинцев погибнет, какие потери понесет Россия, сколько миллионов людей умрут от голода в Азии и Африке, насколько мы приблизимся к тому моменту, когда окружающая среда нагреется до такой степени, что пригодных для человеческого существования условий просто не останется", — отметил Хомский.

Он напомнил, что США и НАТО начали вооружать Украину в 2014 году. "Разумеется, все это делалось сознательно с целью провокации", — подчеркнул ученый.

Хомский добавил, что процесс ускорился при нынешнем президенте США Джо Байдене: глава Белого дома объявил об ускорении процесса военной подготовки, проведении военных учений и наращивании поставок вооружения в рамках “расширенной программы” подготовки к членству в НАТО. В Госдепартаменте признали, что до начала спецоперации США отказывались обсуждать какие-либо беспокойства Москвы по поводу вопросов безопасности, отметил Хомский.

По его словам, США играют в игру, "где на кону стоят жизни украинцев, азиатов и африканцев, а также само существование цивилизации, с целью ослабить Россию и убедиться в том, что она достаточно пострадала".

"Что ж, желающим играть в эту игру следует хотя бы честно заявлять об этом. Нравственных оснований для подобного не существует", — резюмировал Хомский.