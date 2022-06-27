МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Количество потенциальных банкротов в России по итогам апреля достигло 447 тысяч человек, больше всего их в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Что будет, если должникам разрешат не платить по кредитам

Под потенциальными банкротами в исследовании понимаются граждане, имеющие просроченные кредитные обязательства на 90 дней и более общей суммой свыше 500 тысяч рублей. Упрощенную процедуру банкротства россияне могут пройти с 1 сентября при задолженности от 50 до 500 тысяч рублей.

"Количество потенциальных банкротов физлиц по итогам апреля 2022 года выросло до 447 тысяч человек по обычной процедуре и 2,342 миллиона человек по упрощенной процедуре", — сказано в исследовании. Последний раз компания подсчитывала количество потенциальных банкротов среди россиян по итогам первого полугодия 2019 года — тогда их было 344,8 тысячи человек.

Таким образом претендовать на банкротство, исходя из действующих критериев, могут 4,5% от числа заемщиков по упрощенной процедуре и около 1% по стандартной процедуре банкротства, отметили эксперты.

Больше всего потенциальных банкротов проживает в Москве (55,2 тысячи человек) и Московской области (42,5 тысячи человек), а тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (22,7 тысячи физлиц). Четвертое место по количеству потенциальных банкротов занимает Краснодарский край (20,2 тысячи человек), пятое — Свердловская область (14,8 тысячи физлиц). Такую ситуацию эксперты объясняет активным розничным кредитованием в этих регионах.

Наименьшее число потенциальных банкротов проживает в Костромской области (949 человек), Крыму (846 человек) и Дагестане (766 человек).

"С учетом наметившихся трендов по росту кредитных потерь, в первую очередь по необеспеченному кредитованию, можно говорить о том, что число как потенциальных, так и реальных банкротов будет увеличиваться темпами, схожими с ростом числа дефолтных кредитов", — прогнозируют эксперты.