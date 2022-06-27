ТБИЛИСИ, 27 июн — ПРАЙМ. Грузия временно закрывает сухопутный таможенный пункт "Казбеги" на границе с Россией из-за непогоды. Об этом сообщила Служба доходов грузинского минфина.

"Ввоз-вывоз товаров через таможенную границу Грузии, а также процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный таможенный пост, не осуществляются", — говорится на сайте ведомства.

Как отмечается в заявлении, обильные дожди привели к подъему уровня воды в реках Тереги и Девдорак, в результате чего был поврежден участок дороги, соединяющей Грузию и Россию вблизи российской границы (165-й километр Дариали-Ларс).