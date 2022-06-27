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https://1prime.ru/state_regulation/20220627/837302070.html
Байден планирует повысить пошлины на 570 групп товаров из России
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Президент США Джо Байден намерен объявить о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 миллиарда долларов. Согласно заявлению Белего дома, эти меры повысят... ПРАЙМ, 27.06.2022
экономика, новости, россия, сша, товары
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден намерен объявить о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 миллиарда долларов.
Согласно заявлению Белего дома, эти меры повысят расходы России, минимизируя при этом затраты американских потребителей.
ЭКСПОРТ США В РФ ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ СОКРАТИЛСЯ НА 97%, ИМПОРТ РФ МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ НА 40% — БЕЛЫЙ ДОМ
МИНТОРГ США ЗАКРОЕТ ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ РФ КОМПАНИЯМ ДОСТУП К АМЕРИКАНСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУПРОВОДНИКАМ — БЕЛЫЙ ДОМ
Помимо этого, минторг США закроет поддерживающим Россию компаниям доступ к технологиям, в частности, к полупроводникам.
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