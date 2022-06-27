МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден намерен объявить о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 миллиарда долларов. Экс-президент Трамп назвал США "настоящим посмешищем"

Согласно заявлению Белего дома, эти меры повысят расходы России, минимизируя при этом затраты американских потребителей.

ЭКСПОРТ США В РФ ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ СОКРАТИЛСЯ НА 97%, ИМПОРТ РФ МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ НА 40% — БЕЛЫЙ ДОМ

МИНТОРГ США ЗАКРОЕТ ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ РФ КОМПАНИЯМ ДОСТУП К АМЕРИКАНСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУПРОВОДНИКАМ — БЕЛЫЙ ДОМ

Помимо этого, минторг США закроет поддерживающим Россию компаниям доступ к технологиям, в частности, к полупроводникам.

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