Шольц призвал обсуждать эмбарго на российское золото в рамках Евросоюза
Шольц заявил, что вопрос эмбарго на золото из России должен обсуждаться в рамках Евросоюза
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что эмбарго на российское золото должно обсуждаться в рамках Евросоюза, поэтому G7 не может окончательно решить этот вопрос.
"Мы обсуждаем этот вопрос. Этот вопрос также должен обсуждаться в кругах ЕС. Это не относится к тем вещам, которые окончательно решает G7", — отметил глава немецкого государства в интервью телеканалу ZDF.