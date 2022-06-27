МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что эмбарго на российское золото должно обсуждаться в рамках Евросоюза, поэтому G7 не может окончательно решить этот вопрос. В Германии оценили идею установки "предельных цен" на российскую нефть

"Мы обсуждаем этот вопрос. Этот вопрос также должен обсуждаться в кругах ЕС. Это не относится к тем вещам, которые окончательно решает G7", — отметил глава немецкого государства в интервью телеканалу ZDF.