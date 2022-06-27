МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. "Большая семерка" опубликует совместное заявление о поддержке Украины, которое будет включать новые санкционные обязательства для дальнейшего усиления экономических мер против России. Об этом сообщают в пресс-службе Белого дома. Байден планирует повысить пошлины на 570 групп товаров из России

"G7 опубликует заявление о поддержке Украины, которое будет включать новые значительные санкционные обязательства для дальнейшего усиления наших экономических мер против России", — говорится в сообщении.

Кроме того, Министерство финансов США в рамках "Большой семерки" вынесет постановление о запрете импорта нового золота в страну с целью воспрепятствования участию России в официальном рынке золота.