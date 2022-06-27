МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил о призыве главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю "проводить политику солидарности и единых санкций в отношении России" в связи с данными, что готовится документ, фактически разрешающий транзит российских грузов между Калининградом и остальной российской территорией через Литву. Литва договорилась с Еврокомиссией о принципах транзита в Калининград

"Мы призываем вас, как руководителей Европейской комиссии и внешнеполитической службы ЕС, проводить политику солидарности и единых санкций против России", — говорится в письме Ауштрявичюса, которое подписали еще несколько евродепутатов.

По словам литовского парламентария, Вильнюс на встречах в институтах Евросоюза призвал коллег не поддаваться давлению России и сохранить ранее принятые санкции. Однако в сообществе было принято решение разрешить "перевозку попавших под санкции товаров через территорию ЕС в направлении из России в Россию".

Публикация документа, по данным евродепутата, ожидается на этой неделе.