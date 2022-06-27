МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот России со странами БРИКС увеличился за 2021 год на 40% и достиг рекордных 165 миллиардов долларов, и несмотря на имеющиеся ограничения, наблюдается его устойчивый рост. Об этом заявил заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства экономического развития страны Никита Кондратьев. Участники "БРИКС плюс" выступили за установление многополярного мира

"Так, например, по итогам 2021 года внешнеторговый оборот России с нашими партнерами по БРИКС увеличился на 40% и достиг рекордных, на самом деле, 165 миллиардов долларов США — это рекордные показатели за все время сотрудничества", — отметил Кондратьев, подчеркнув рост товарооборота между участницами организации до 45 миллиардов долларов США в 2022 году.

Он также заявил о необходимости формирования альтернативных страховочных механизмов, которые сохранили бы стабильные условия международной торговли и обеспечили бы бесперебойное осуществление платежей и развитие устойчивой к внешним шокам логистические инфраструктуры недискриминационного движения технологий и товаров.