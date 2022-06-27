МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. К 2023 году совокупная доля ВВП стран БРИКС в мировой экономике будет превышать долю ВВП стран "Большой семерки". Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев. Минэкономразвития оценил рост товарооборота между Россией и БРИКС

"Обратим внимание, что совокупный ВВП стран БРИКС составляет примерно 25%, чуть меньше, мирового ВВП, в то время, как, например, ВВП стран "Большой семерки" так называемой, — чуть больше 28% по итогам 2020 года, а сейчас, возможно, уже и меньше. То есть по сути дела, я думаю, что к следующему году мы подойдем к ситуации, когда по совокупной экономической роли в мире, в мировой экономике, страны БРИКС будут преобладать над странами Большой семерки", — отметил эксперт, подчеркнув революционность текущих изменений в мировой экономике.

Бабаев также заметил значительную роль России в обеспечении контактов между крупнейшими развивающимися и быстро растущими экономиками мира в рамках БРИКС.