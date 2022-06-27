Эксперт спрогнозировал долю стран БРИКС в мировой экономике в 2023 году
Эксперт считает, что доля ВВП стран БРИКС в мировой экономике превысит долю ВВП стран G7 в 2023 году
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. К 2023 году совокупная доля ВВП стран БРИКС в мировой экономике будет превышать долю ВВП стран "Большой семерки". Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев.
"Обратим внимание, что совокупный ВВП стран БРИКС составляет примерно 25%, чуть меньше, мирового ВВП, в то время, как, например, ВВП стран "Большой семерки" так называемой, — чуть больше 28% по итогам 2020 года, а сейчас, возможно, уже и меньше. То есть по сути дела, я думаю, что к следующему году мы подойдем к ситуации, когда по совокупной экономической роли в мире, в мировой экономике, страны БРИКС будут преобладать над странами Большой семерки", — отметил эксперт, подчеркнув революционность текущих изменений в мировой экономике.
Бабаев также заметил значительную роль России в обеспечении контактов между крупнейшими развивающимися и быстро растущими экономиками мира в рамках БРИКС.