МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Глава департамента по международным экономическим делам министерства иностранных дел Китая Ли Кэсинь заявил, что БРИКС не нацелена на формирование нового блока, однако страны-члены понимают необходимость принятия в объединение новых участников. Эксперт спрогнозировал долю стран БРИКС в мировой экономике в 2023 году

Дипломат подчеркнул, что цель расширения БРИКС не состоит в формировании нового блока.

По его словам, лидеры организации нацелены на достижение важного консенсуса в отношении расширения состава для того, чтобы инициировать этот процесс и определить принципы и критерии уже в ближайшем будущем.

"Есть несколько стран, которые в настоящий момент "стучатся в двери", например, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина", — добавил дипломат.

По словам Ли Кэсиня, Китай заинтересован в открытости БРИКС. Он отметил, что несмотря на то, что пока нет четкого графика расширения объединения. Российский эксперт, и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев, полагает, что расширение БРИКС может произойти в ближайший год за счет экономик Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, или даже стран СНГ.