МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Некоторые страны предпринимают попытки исключить Россию из ФАТФ, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Россия резко сократила финансовые операции с недружественными странами

"Ряд государств предпринимают попытки для того, чтобы исключить Россию из участников ФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — ред.). Мы работаем с заинтересованными министерствами, с партнерами, я думаю, что мы удержим эту площадку", — заявил Чиханчин.