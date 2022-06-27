МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Россия в октябре 2022 года планирует провести на своей территории Каспийский экономический форум, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес

Он напомнил, что прошлый форум состоялся в 2019 году в Туркменистане по инициативе Гурбангулы Бердымухамедова — предыдущего президента страны.

"И сейчас эстафету проведения этого экономического форума мы на себя берем. И в октябре текущего года планируем провести такой форум в России", — сказал Ушаков на брифинге.