МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Россия в октябре 2022 года планирует провести на своей территории Каспийский экономический форум, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин

Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес

Он напомнил, что прошлый форум состоялся в 2019 году в Туркменистане по инициативе Гурбангулы Бердымухамедова — предыдущего президента страны.

"И сейчас эстафету проведения этого экономического форума мы на себя берем. И в октябре текущего года планируем провести такой форум в России", — сказал Ушаков на брифинге.