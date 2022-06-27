МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва удовлетворена прошедшим 14-м саммитом БРИКС. Россия подтвердила участие в саммите G20

"У нас очень большое удовлетворение вызвал состоявшийся 23-24 июня 14-й саммит БРИКС под китайским председательством, а также организованное китайской стороной мероприятие, которые называется БРИКС плюс", — отметил Ушаков, напомнив, что в саммите приняли участие не только страны пятерки.

По словам политика, все государства-участники выступили за становление подлинно демократического многополярного мирового порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг к другу, а также за свободу мировой торговли и финансов от барьеров и различного рода политически мотивированных ограничений и санкций.

Кроме того, помощник президента отметил, что в орбиту организации будет вливаться все больше единомышленников.

"Формат БРИКС плюс предполагает, что будет создаваться постоянный круг друзей объединения. И состоявшаяся дискуссия показала, что в орбиту БРИКС будет вливаться все больше и больше единомышленников, прежде всего, конечно, из числа развивающихся стран, стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и так далее", — заявил Ушаков.

Так, инициативу стать членом БРИКС выдвинула Аргентина. Ушаков отметил, что Москва положительно смотрит на решение Буэнос-Айреса, но рекомендует аккуратно подходить к данному вопросу. Для начала нужно "определить процедуры и требования к возможным кандидатам на подключение к БРИКС", подчеркнул помощник президента.