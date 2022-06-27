МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро проблематику глобальной продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. Россия подтвердила участие в саммите G20

"По договоренности, достигнутой в ходе недавнего саммита БРИКС, состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Федеративной Республики Бразилии Жаиром Болсонаро. Обстоятельно рассмотрена проблематика глобальной продовольственной безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в разговоре также затрагивались некоторые вопросы международной повестки дня, в том числе с учетом начинающегося 1 июля ротационного председательства Бразилии в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, лидеры двух стран подтвердили настрой на укрепление партнерства, включая расширение сотрудничества в сельском хозяйстве и энергетике. Также Путин подчеркнул, что РФ привержена обязательствам по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям.