БРЮССЕЛЬ, 27 июн — ПРАЙМ. Заморозка США выплат по еврооблигациям, обслуживаемым Россией, может привести к тому, что доллар и евро потеряют господство в международных расчетах, заявил РИА Новости французский экономист Шарль Гав. Минфин заявил о полном исполнении обязательств по евробондам

"Действия США и их европейских союзников в финансовых кругах направлены на то, чтобы отпугнуть любого от сделок с Россией. Главным результатом будет нежелание по всему миру использовать доллар в качестве валюты для международных обменов. То же самое случится с евро. Если завтра Тайвань и Корея заключат крупные сделки, они больше не будут в долларах, а будут в одной из национальных валют. Результатом будет конец господства доллара США", — сказал Гав.

Эксперт отметил, что Россия перенаправит выпуски своих международных облигаций при посредничестве китайских банков в Шанхае, Пекине или других местах по всему миру. По его мнению, это нанесет ущерб прежде всего финансовым рынкам США и Европы.

Заморозка выплат России по еврооблигациям ведет к потере контроля над ситуацией со стороны США и европейских стран, полагает Гав. Он уверен, что несмотря на военную помощь Запада Украине и шесть пакетов санкций против России, Украина "не выигрывает войну", а Западная Европа в свою очередь становится "настоящей экономической катастрофой" со скачущей инфляцией и стагнацией.

"Западные санкции уже являются тем бумерангом, которого можно было бояться: если Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, то экономический кризис в Европе этой осенью будет внушительным. Мы платили России за энергию в евро? Теперь мы будем платить за нее в долларах Катару или США!" — сказал экономист.

В ближайшее десятилетие немецкую промышленность, по словам Гава, может ожидать тяжелая рецессия, поскольку она на протяжении многих лет является "чемпионом" по превращению поступающих в значительной степени из России металлов в сложные изделия благодаря российской энергии.

Американское агентство Блумберг выступило с утверждением, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" России — впервые с 1918 года. Минфин России должен был 27 мая выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций в долларах и евро и сделал это заранее, но из-за действий западных контрагентов деньги до держателей бумаг не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на 27 июня, чем Блумберг и объяснил "дефолт", признав, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".

Министр финансов Антон Силуанов указывал, что Россия не отказывается от обязательств и принимает все меры, чтобы довести средства до инвесторов, а создание искусственных преград для обслуживания Россией госдолга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт". Не согласны с утверждениями о наступившем дефолте России и в Кремле — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их неправомерными, пояснив, что платеж по еврооблигациям в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, – "уже не наша проблема".