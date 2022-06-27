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Иран подал заявку на членство в БРИКС
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Власти Ирана подали заявку на членство в БРИКС, заявил в понедельник официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде. "Министр иностранных дел Ирана объявил о своей заявке... ПРАЙМ, 27.06.2022
общество , экономика, мировая экономика, новости, иран, брикс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Власти Ирана подали заявку на членство в БРИКС, заявил в понедельник официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.
"Министр иностранных дел Ирана объявил о своей заявке на членство… Председатель КНР пригласил президента (Ибрахима) Раиси, и он присутствовал и выступил с речью. Я надеюсь, что мы сможем и дальше приносить пользу, А БРИКС добавит нам ценности", — сказал Хатибзаде, слова которого опубликованы в официальном Telegram-канале МИД Ирана.