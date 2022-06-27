МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Власти Ирана подали заявку на членство в БРИКС, заявил в понедельник официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде. В Китае объяснили цель расширения состава БРИКС

"Министр иностранных дел Ирана объявил о своей заявке на членство… Председатель КНР пригласил президента (Ибрахима) Раиси, и он присутствовал и выступил с речью. Я надеюсь, что мы сможем и дальше приносить пользу, А БРИКС добавит нам ценности", — сказал Хатибзаде, слова которого опубликованы в официальном Telegram-канале МИД Ирана.