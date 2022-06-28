МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. России нужно обучить специалистов, которые не будут уступать в квалификации уехавшим сотрудникам западных компаний, которые всячески пытались отсрочить уход из РФ, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев пообещал жесткие ответные меры на запрет транзита в Калининград

"Надо также обучить российских специалистов, которые бы не уступали по своей квалификации уехавшим сотрудникам западных компаний (многие, замечу в скобках, всячески пытались отсрочить отъезд, но подчинились давлению со стороны своих правительств). А в сотрудничестве переориентироваться на новых надежных партнеров. Они у нас есть в странах и на континентах, для которых Америка не является ни безусловным авторитетом, ни "хозяином" или управляющим. Это признали уже и на Западе – отделить Россию от остального мира не вышло", — сказал Медведев в интервью газете "Аргументы и факты".

Также, комментируя санкции, он сообщил, что сегодня в числе приоритетов политики России – создание отечественной продукции и комплектующих, которые позволят обойтись без импортных деталей, программного обеспечения или сервисов.

"Это сложная стратегическая задача. Нам предстоит в крайне сжатые сроки наладить собственное производство, не зависящее от поставок из-за рубежа, практически во всех отраслях. Особенно – в высокотехнологичных, наукоемких сферах, где в нас и раньше видели опасных конкурентов, а потому постоянно стремились убрать с дороги", — сказал Медведев.