МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. В России планируется выпускать ударные вертолетные беспилотнные летательные аппараты массой 750 килограммов, предназначенные для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника, сообщили РИА Новости два источника в российском оборонно-промышленном комплексе. СМИ узнало о намерении США продать Украине беспилотники Gray Eagle

"Производителем 750-килограммовых беспилотных летательных аппаратов может стать холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех"). Планируется выпуск беспилотников, которые будут построены по одновинтовой схеме с рулевым винтом, то есть как классический вертолет. Это многофункциональный разведывательно-ударный беспилотник, который может быть использован для поиска и уничтожения личного состава противника, легкобронированной техники, а также других целей", — отметил один из собеседников агентства.

Другой источник уточнил, что беспилотник может нести полезную нагрузку массой до 200 килограммов.

"В базовой комплектации он будет иметь гиростабилизированную оптикоэлектронную систему, прицельный комплекс и шесть камер кругового обзора. Беспилотный вертолет будет оснащаться танковой версией пулемета Калашникова с боезапасом в 550 патронов, восемью неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами", — сказал он.

Как рассказал ведущий военный эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, на данный момент в России нет серийных вертолетных ударных дронов с развитым набором вооружения, и такая машина была бы полезна, к примеру, при действиях в городских условиях или на переднем крае.

"Кроме того, помимо выполнения задач над сушей, подобного рода беспилотники могли бы найти применение в ВМФ, как в части улучшения ситуационной осведомленности, так и в части появления возможности оперативного поражения целей на море", — отметил Федутинов.

По его словам, ближайшими конкурентами дрона в России является БЛА SH-750 компании Aeromax, впервые показанный публике в ходе выставки HeliRussia 2022. В этой же нише находится 800-килограммовый беспилотник, создававшийся на основе пилотируемого вертолета "Скаймак-3001". Работы по проекту вело НПО "Авиационные системы", но текущий статус проекта, который был анонсирован в 2017 году, неизвестен.

Если говорить про зарубежные аналоги, то среди ближайших одноклассников нового вертолета — БЛА Garmousha, создаваемый в ОАЭ подразделением ADASI государственного оборонного конгломерата Edge, и французский VSR700, который создается Airbus Helicopters для ВМС страны на базе пилотируемого вертолета Guimbal Cabri G2.