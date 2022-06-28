МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Попытка отторжения Калининградской области от России обернется "мясорубкой", заявил в беседе с РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Медведев оценил идеи по "отсечению" Калининграда от России

Так он прокомментировал слова экс-главы МВД Латвии Мариса Гулбиса, который, говоря об ограничениях на транзит в Калининградскую область со стороны Литвы, заявил, что Евросоюз и НАТО сделали первые шаги "по отделению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России".

По словам Джабарова, Россия никогда не отдаст ни пяди своей земли.

"И любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку", — предупредил сенатор.

По его мнению, таким образом Москву "прощупывают на решимость, твердость", но там не должны "обольщаться": Россия не уступит своих территорий.

Сенатор также считает, что проблему транзита удастся решить дипломатическим путем. "Евросоюз уже пошел на принятие исключений из санкций, которые позволяют возить через Литву все товары. Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет", — отметил Джабаров.