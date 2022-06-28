МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дачная амнистия будет продлена с 1 июля 2022 года. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Эксперт рассказал, как получить пенсию, если вы живете на даче

Предыдущая версия закона "О государственной регистрации недвижимости" предусматривала продление дачной амнистии с 1 сентября.

Кроме того, предлагается дать возможность собственникам регистрировать недвижимость не только лично, но и через законного представителя, оформив на него нотариально заверенную доверенность.

Дачная амнистия предусматривает упрощенный порядок оформления прав на жилые и садовые дома, а также на земельные участки, на которых они расположены. Закон распространяется на недвижимость, построенную до вступления в силу Градостроительного кодекса 14 мая 1998 года, и не действует для особо охраняемых территорий.

Кроме того, пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности. Владельцу земельного участка, полученного до вступления в силу Земельного кодекса до 30 октября 2001 года, не нужно будет обращаться в Росреестр для приобретения права собственности на него. Имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования, граждане смогут свободно распоряжаться своими земельными участками: продавать, передавать по наследству и прочее.