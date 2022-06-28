Эксперт рассказал о перспективах присоединения Аргентины и Ирана в БРИКС
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Эксперт по Латинской Америке Дмитрий Бурых считает, что БРИКС в перспективе может расшириться не только за счет Ирана и Аргентины.
Аналитик подчеркнул отсутствие в организации четкой процедуры принятия новых членов. Однако отметил возможность дальнейшего присоединения новых стран-членов. Аргентина и Иран уже подали заявки на присоединение к БРИКС, сообщил Бурых.
По словам эксперта, перспективы расширения состава организации, как и ее институтов значительны.