МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Объем российского рынка радиоэлектронной промышленности может вырасти с текущих трех триллионов рублей до девяти триллионов к 2030 году. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чернышенко сообщил о росте числа аккредитованных российских IT-компаний

"Эта отрасль является ключевой для поступательного движения к цифровому суверенитету нашей страны, о котором говорил президент, и должна развиваться независимо и стабильно. Объем современного отечественного рынка радиоэлектронной промышленности превышает 3 триллиона рублей с перспективой дальнейшего роста до 9 триллионов рублей к 2030 году", — рассказал он на дискуссионной площадке "Российская электроника".

По словам вице-премьера, радиоэлектронная промышленность является третьим сектором мировой экономики после здравоохранения и банковского дела. Задачи для реализации первоочередных мероприятий по развитию электронной промышленности уже поставлены.