МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Китай активно выступает за расширение состава БРИКС. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь. Эксперт оценил перспективы расширения БРИКС

По словам дипломата, "многие страны, в том числе Иран и Аргентина, выразили готовность присоединиться к БРИКС. В качестве председателя БРИКС в этом году Китай активно поддерживает страны БРИКС в запуске процесса расширения членства".

Чжао Лицзань добавил, что лидеры БРИКС намерены продолжить дискуссию по расширению организации.