МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" не планируют применять санкции против импорта сельскохозяйственной продукции, в том числе из России. Об этом говорится в заявилении саммита G7.

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По решению объединения, санкционные пакеты не будут направлены против продуктов питания. Предусматривается свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, а также доставка гуманитарной помощи