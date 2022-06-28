МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" не планируют применять санкции против импорта сельскохозяйственной продукции, в том числе из России. Об этом говорится в заявилении саммита G7. Страны G7 выделят средства на обеспечение продовольственной безопасности

По решению объединения, санкционные пакеты не будут направлены против продуктов питания. Предусматривается свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, а также доставка гуманитарной помощи