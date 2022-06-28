МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом, который через полтора года будут лаботать в обратную сторону. Дерипаска оценил возможность России диверсифицировать экономику

"Санкции – это как скоропорт, в какой-то момент все портится. Я уже не говорю изначально, зачем они нужны. Мы понимаем, что через полтора года они начнут работать в обратную сторону", — заявил Дерипаска на встрече в Высшей школе бизнеса МГУ им. Ломоносова, добавив, что глобальная рецессия может начаться с четвертого квартала.