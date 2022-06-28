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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220628/837316326.html
Дерипаска сравнил санкции со скоропортящимся продуктом
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Миллиардер Олег Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом, который через полтора года будут лаботать в обратную сторону. "Санкции – это как скоропорт, в какой-то момент... ПРАЙМ, 28.06.2022
экономика, новости, россия, санкции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска назвал санкции скоропортящимся продуктом, который через полтора года будут лаботать в обратную сторону.
"Санкции – это как скоропорт, в какой-то момент все портится. Я уже не говорю изначально, зачем они нужны. Мы понимаем, что через полтора года они начнут работать в обратную сторону", — заявил Дерипаска на встрече в Высшей школе бизнеса МГУ им. Ломоносова, добавив, что глобальная рецессия может начаться с четвертого квартала.