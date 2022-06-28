МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на два года освобождение от уплаты госпошлины за госрегистрацию ранее приобретенных прав на недвижимость в Крыму. Госдума во втором чтении приняла конвертацию бумаг, купленных за рубежом

Документ продлевает до 1 января 2025 года действие положения подпункта 31 пункта 3 статьи 333 Налогового кодекса, который освобождает от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, возникших на территориях Крыма и Севастополя до их вхождения в РФ в качестве ее субъектов. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Переходный период для регистрации таких прав изначально был установлен до 1 января 2017 года, а затем продлен до 1 января 2023 года. Однако до сих пор процедуры оформления (переоформления) прав граждан и юридических лиц на земельные участки в двух этих субъектах РФ реализованы не в полной мере.

Кроме того, ранее был принят закон, который продлил на два года — до 1 января 2025 года — переходный период, в течение которого нормативно-правовыми актами Крыма и Севастополя устанавливаются особенности регулирования имущественных и земельных отношений, отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Новый закон позволит синхронизировать сроки завершения интеграции Крымского региона в экономическую и правовую системы РФ. Переход от украинской сферы законодательства в российское правовое поле занимает значительное время для граждан. Завершению мероприятий препятствуют также отсутствие необходимой технической документации, которая требуется, в частности, для проведения кадастровых работ, судебные процессы, кадастровые ошибки и т.д.

Завершить же госрегистрацию недвижимого имущества в срок в сложившейся ситуации не представляется возможным, что "влечет ущемление прав и законных интересов граждан и юридических лиц — жителей полуострова Крым", считают депутаты-разработчики закона. Отсутствие же льготы, освобождающей от госпошлины, по их мнению, является несправедливым по отношению к лицам, которые не успели воспользоваться ей до 2023 года.