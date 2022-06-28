МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Россия должна оставаться во Всемирной торговой организации (ВТО) для продолжения интеграции в международные экономические отношения, выход из ВТО будет иметь для страны негативные последствия. Об этом заявил председатель совета по таможенной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Георгий Петров. Дерипаска оценил возможность России диверсифицировать экономику

Петров отметил, что ВТО определяет правила поведения в международных экономических отношениях. Россия должна остаться в организации, стараясь использовать в сегодняшней непростой ситуации ее механизмы для дальнейшей интеграции страны в международную экономическую систему.

По словам эксперта, вступление в ВТО в 2012 году было хорошо продуманным шагом, вернуться обратно будет крайне сложно.