МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо установить жесткие квоты на объем рыбы и морепродуктов, который должен продаваться в стране. На Камчатке создадут рыбную биржу

Матвиенко отметила в ходе встречи Совета верхней палаты с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что рыба и морепродукты не распространяются на все регионы России. "Нужно четко определить тот объем потребностей для внутреннего рынка рыбы и морепродуктов, который необходим, установить жесткие квоты. Все остальное на экспорт", — сказала спикер Совфеда.