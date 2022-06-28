МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву мало интересует, если приглашенный на саммит G20 в Индонезии Владимир Зеленский будет "ходить там где-то сбоку". Россия подтвердила участие в саммите G20

Министр иностранны дел сообщил, что страна-хозяйка каждый раз приглашает тех или иных представителей, которые не входят в "Группу двадцати". "Ну и, сейчас, как говорится, без Зеленского нигде не обходится… нас мало будет интересовать, ходит он там где-то сбоку на саммите в Бали или не ходит", — отметил Лавров, подчеркнув, что Россия с уважением относится к действиям страны-хозяйки G20.

Глава российского МИД также заметил, что деятеьность "Большой двадцатки" сосредоточена на обеспечении устойчивости мирового хозяйства и поддержании стабильности в сфере мировой экономики. Поэтому Россия в ходе саммита G20 будет "заниматься делом, а не пропагандой".