МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в июне снизился до 98,7 пункта с пересмотренного показателя мая в 103,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Индекс доверия потребителей во Франции снизился в июне

Показатель стал минимальным с февраля 2021 года.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 100,4 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 106,4 пункта.