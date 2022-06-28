2022-06-28T17:09:46+03:00
2022-06-28T17:09:46+03:00
2022-06-28T17:09:46+03:00
2022
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Индекс доверия потребителей в США упал до минимума в июне
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Индекс доверия потребителей в США в июне снизился до 98,7 пункта с пересмотренного показателя мая в 103,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Показатель стал... ПРАЙМ, 28.06.2022
общество , экономика, новости, сша, потребители, индекс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в июне снизился до 98,7 пункта с пересмотренного показателя мая в 103,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Показатель стал минимальным с февраля 2021 года.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 100,4 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 106,4 пункта.