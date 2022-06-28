МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл Душанбе, где пройдут его переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Путин подписал закон о смягчении ограничения господдержки малому бизнесу

Главы государств планируют обсудить двустороннее сотрудничество, наметить ориентиры по развитию дальнейших отношений, поговорить о ситуации в Афганистане и мерах по обеспечению безопасности на границах.

Как рассказал журналистам накануне визита Путина в Таджикистан помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, лидеры уделят внимание торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферам, военному и военно-техническому сотрудничеству.

Также не исключено, что Путин и Рахмон обменяются мнениями и по другим актуальным темам региональной повестки дня. В частности, как сообщил журналистам Ушаков, может обсуждаться вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС.

Это будет второй личный контакт глав государств в текущем году — первый состоялся в Москве на полях юбилейного саммита ОДКБ 16 мая. Кроме этого, президенты в текущем году провели шесть телефонных разговоров.