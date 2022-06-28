МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, окончательно легализующий на 2022 год параллельный импорт. Путин упростил получение вида на жительство в России IT-специалистам

Данный закон освобождает от уголовной и административной ответственности лиц, ввозящих в Россию товары без согласия правообладателей. Он устанавливает, что не является нарушением использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах из утвержденного правительством перечня, и средств индивидуализации таких товаров.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.