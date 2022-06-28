Путин подписал закон о легализации параллельного импорта на 2022 год
Соответствующая практика законодательно защищена до конца текущего года
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, окончательно легализующий на 2022 год параллельный импорт.
Данный закон освобождает от уголовной и административной ответственности лиц, ввозящих в Россию товары без согласия правообладателей. Он устанавливает, что не является нарушением использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах из утвержденного правительством перечня, и средств индивидуализации таких товаров.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.