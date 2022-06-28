МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что необходимо создать специальную правительственную комиссию с серьёзными полномочиями по координации внешнеторговой деятельности, соответствующие предложения Совет Федерации подготовил для кабмина. Путин подписал закон о легализации параллельного импорта на 2022 год

"Может быть, целесообразно создать правительственную комиссию с серьёзными полномочиями по координации внешнеторговой деятельности с учётом новых реалий, поиском новых рынков, переориентирования экспорта и импорта", — сообщила Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.

По ее словам, нужна более чёткая координация внешнеэкономический и внешнеторговой деятельности. Как отметила спикер, межправительственные комиссии курирует Минэконмики, торгпредства — Минторг.

"Мы подготовили для вас предложения, просим их внимательно рассмотреть. Необходимо создать единый управленческий центр (в этой сфере)", — отметила она.