МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил, что работающие в России граждане Таджикистана вносят существенный вклад в развитие экономики РФ и являются "мостом дружбы" между странами. Путин подписал закон о создании типовых оборонных контрактов

"Вы знаете, что мы ввели максимально благоприятный режим, и вы все время поднимаете эти вопросы при наших личных встречах, для граждан Таджикистана, работающих в России. И на сегодняшний день могу констатировать, что эти люди вносят существенный вклад в развитие экономики нашей страны и являются таким мостом человеческим, мостом дружбы между Россией и Таджикистаном", — сказал Путин.