МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий требования к заключению офсетных контрактов (контрактов со встречными инвестиционными обязательствами), в том числе в 10 раз снижающий минимальный объем инвестиций для их заключения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о заморозке активов физлиц и юрлиц за один день

Офсетные контракты позволяют регионам привлечь дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места, а предприятиям гарантируют рынок сбыта. Такой контракт заключается госзаказчиком от имени субъекта РФ и предусматривает гарантированный долгосрочный заказ, под который поставщик создает производство. При этом инвестор в период действия контракта получает право выступать единственным поставщиком производимого им товара для других заказчиков в этом регионе.

Закон снижает минимальный объем инвестиций для заключения такого контракта до 100 миллионов рублей с 1 миллиарда. Механизм офсетных контрактов пока не нашел широкого применения из-за высоких требований к размеру инвестиций. Снижение планки в 10 раз позволит увеличить количество заключенных офсетных контрактов, расширить возможность их заключения с субъектами малого и среднего бизнеса, а также создать новые импортозамещающие производства, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Лавров.

Закон также предусматривает возможность проведения совместных межрегиональных закупок для заключения офсетных контрактов — один инвестор сможет заключить такой контракт сразу с несколькими субъектами РФ. При этом минимальный размер инвестиций для совместных офсетных контрактов предлагается установить на уровне 400 миллионов рублей, а для ближайших двух лет — 100 миллионов.

Компаниям разрешат строить новое предприятие в одном регионе, а заключать договор о гарантийной покупке в другом. Такие соглашения гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках госзакупок, рынок сбыта на определенный период, что позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и оптимизировать затраты, пояснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

С 2023 года правительство РФ будет вправе устанавливать требования к порядку определения цен офсетных контрактов, заключаемых в регионах.