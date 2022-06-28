Путин подписал закон о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий рыбопромысловым компаниям получать разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде, а также вести электронный рыболовный журнал. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает правовые основы для выдачи разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесения в них изменений в форме электронного документа, в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг. В бумажном виде разрешение сможет выдаваться по желанию обратившегося за ним лица, которое ведет рыболовный журнал на бумаге. Заявления о выдаче разрешений можно будет подавать как в бумажной, так и в электронной форме.
Одновременно вносятся изменения, касающиеся и ведения электронного рыболовного журнала. Разработан специальный программный комплекс, при помощи которого капитаны судов смогут вести прямо в море такой электронный журнал и направлять данные, заверенные цифровой подписью, по защищенным каналам, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эти изменения, по его словам, упростят ведение документации для рыболовецких компаний.
Согласно закону, рыболовный журнал должен содержать информацию о добыче (вылове) водных биоресурсов, о судне и используемых для рыболовства орудиях добычи (вылова), о производстве на судне рыбной продукции, о приемке, перегрузке, транспортировке, хранении и выгрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции.
Рыболовный журнал будут вести лица, осуществляющие промышленное, прибрежное рыболовство, рыбоводство, организацию любительского рыболовства (с использованием рыболовных участков), рыболовство в научно-исследовательских, контрольных, учебных, культурно-просветительских целях и для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.
Лица, осуществляющие рыболовство с использованием судов, в обязательном порядке оснащенных техсредствами, обеспечивающими передачу необходимой информации, будут обязаны вести рыболовный журнал в электронной форме с 1 декабря 2023 года. Другие лица смогут его вести как на бумаге, так и в электронной форме.
https://1prime.ru/state_regulation/20220628/837320017.html