МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий рыбопромысловым компаниям получать разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде, а также вести электронный рыболовный журнал. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин снизил минимальный объем инвестиций для офсетных контрактов

Закон устанавливает правовые основы для выдачи разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесения в них изменений в форме электронного документа, в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг. В бумажном виде разрешение сможет выдаваться по желанию обратившегося за ним лица, которое ведет рыболовный журнал на бумаге. Заявления о выдаче разрешений можно будет подавать как в бумажной, так и в электронной форме.

Одновременно вносятся изменения, касающиеся и ведения электронного рыболовного журнала. Разработан специальный программный комплекс, при помощи которого капитаны судов смогут вести прямо в море такой электронный журнал и направлять данные, заверенные цифровой подписью, по защищенным каналам, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эти изменения, по его словам, упростят ведение документации для рыболовецких компаний.

Согласно закону, рыболовный журнал должен содержать информацию о добыче (вылове) водных биоресурсов, о судне и используемых для рыболовства орудиях добычи (вылова), о производстве на судне рыбной продукции, о приемке, перегрузке, транспортировке, хранении и выгрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции.

Рыболовный журнал будут вести лица, осуществляющие промышленное, прибрежное рыболовство, рыбоводство, организацию любительского рыболовства (с использованием рыболовных участков), рыболовство в научно-исследовательских, контрольных, учебных, культурно-просветительских целях и для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.

Лица, осуществляющие рыболовство с использованием судов, в обязательном порядке оснащенных техсредствами, обеспечивающими передачу необходимой информации, будут обязаны вести рыболовный журнал в электронной форме с 1 декабря 2023 года. Другие лица смогут его вести как на бумаге, так и в электронной форме.