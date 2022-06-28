МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин усовершенствовал правила компенсации за изъятых животных при болезнях

Цель закона — прослеживаемость продукции животноводства и предотвращение распространения заразных болезней животных. При этом не будут подлежать индивидуальному или групповому маркированию и учету дикие и водные животные, предусмотренные законами о животном мире и рыболовстве, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам (например, кошки и собаки).

В рамках второго чтения Госдума отклонила поправку депутатов Владимира Бурматова и Ивана Лоора, согласно которой маркирование и учет животных, не относящихся к сельхозживотным и принадлежащих гражданам, а также диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи, осуществляются на добровольной основе.

Закон предусматривает размещение информации о маркированных животных в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии ("ВетИС"). При этом правительство РФ будет устанавливать особенности проведения маркирования и учета животных, а Минсельхоз — утверждать соответствующие ветеринарные правила.

Эти правила будут содержать порядок, типы и свойства средств маркирования, порядок формирования и присвоения идентификационных номеров, перечень сведений, необходимых для учета животных, и сроки их предоставления. Маркирование будет осуществляться владельцами животных за свой счет самостоятельно или с привлечения иных лиц. Владельцы животных в зависимости от их вида смогут самостоятельно выбирать тип средства маркирования из тех, что будут предусмотрены ветеринарными правилами.

Учет животных будет осуществляться безвозмездно специалистами в области ветеринарии. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, при этом маркированные до этого животные, в том числе ввезенные из-за рубежа, повторному маркированию не подлежат. Учет подлежащих маркированию сельхозживотных начнется в установленные кабмином сроки, но не ранее 1 марта 2024 года. При этом Госдума рекомендовала кабмину проработать вопрос о возможности маркирования с этой даты сельхозживотных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, за счет федерального бюджета.

В пояснительной записке к документу указывалась ориентировочная стоимость средств маркирования животных: пластмассовая бирка — 14-20 рублей за единицу, ее установка — 50-70 рублей; подкожный микрочип — 90-140 рублей за единицу, его установка — 50-100 рублей; болюс — 150-200 рублей, его введение — 100-150 рублей; татуирование и таврение — 200-500 рублей; кольцо — 5-10 рублей, кольцевание — 20-50 рублей; ошейник — 150-250 рублей за единицу.