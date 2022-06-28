МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия одобрила перевод в рубли расчета пошлин на экспорт из РФ зерна и подсолнечного масла, следует из сообщения Минэкономразвития, опубликованного на сайте министерства. Путин обязал маркировать сельхозживотных

Как отмечается в сообщении, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции "приняла решение о корректировке формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, подсолнечное масло и подсолнечный шрот".

"Цель такой корректировки – снижение влияния валютных курсов на размер экспортной пошлины и перевод ее расчета в рубли", — указано в материале Минэкономразвития.

По словам замминистра Владимира Ильичева, в последнее время наблюдаются тенденция к постепенному росту мировых цен на зерновые и масличные и одновременно укрепление российского рубля. "Модернизация демпферного механизма при экспорте продукции АПК позволит поддержать наш экспорт, при этом обеспечив стабильность наших внутренних цен", — указал замминистра.

На прошлой неделе глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский говорил РИА Новости, что российские власти обсуждают возможность пересмотра формулы пошлины на экспорт зерна в связи с необходимостью переходить на расчеты в рублях при экспорте.

В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов. Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели.

Кроме того, с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года в РФ действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла: она составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на 50 долларов за тонну) и базовой ценой (тысяча долларов за тонну). Также с 1 мая текущего года установлены пошлины на экспорт подсолнечного шрота, вывозимого за пределы Евразийского экономического союза, действие данной меры завершится 31 августа 2022 года.