МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании средств пенсионных накоплений ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов (НПФ), оставшихся после расчетов с кредиторами, документ опубликован на портале правовой информации. Путин снизил взносы на пенсионное страхование на Курилах

Документ предусматривает направление средств пенсионных накоплений, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов НПФ, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, Пенсионному фонду России (ПФР) для учета на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, заключивших договор об обязательном пенсионном страховании с ликвидируемым НПФ.

Сумма таких средств, полученных ПФР от конкурсного управляющего (ликвидатора) такого НПФ должна отражаться в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица в качестве результата инвестирования страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

А если в индивидуальный лицевой счет застрахованного лица включены сведения о его смерти, то эти средства будут зачислены в резерв по обязательному пенсионному страхованию, а затем выплачены правопреемникам умершего в случае их обращения за соответствующей выплатой в ПФР.