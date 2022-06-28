МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент Индонезии Джоко Видодо, участвовавший в саммите G7 в Германии в качестве гостя, как лидер страны-председателя G20 в 2022 году, призвал страны "семерки" поддержать возобновление украинского и российского экспорта продовольствия и удобрений, сообщает во вторник индонезийское национальное новостное агентство ANTARA со ссылкой на пресс-релиз президента, полученный в этот день из Германии. Байден пообещал продолжать санкционное давление на Россию

"Президент Джоко Видодо подчеркнул важность поддержки странами G7 реинтеграции украинского экспорта зерна и российского экспорта продовольствия и удобрений в глобальные цепочки поставок в целях помешать возникновению мирового продовольственного кризиса", — говорится в сообщении агентства.

По словам президента Индонезии, которые приводит ANTARA, "для реализации этой идеи необходимо два действия: во-первых, необходимо способствовать тому, чтобы экспорт зерна с Украины возобновился немедленно, во-вторых, необходимо активно и интенсивно разъяснять всему мировому сообществу, что российское продовольствие и российские удобрения не подвергаются санкциям".

"Интенсивное оповещение об этом в высшей степени необходимо, чтобы у международного сообщества не возникало никаких сомнений. В поддержку этого необходимы также и специальные разъяснения для связанных с этими процессами организаций, таких как банки, страховые компании, морские перевозчики и другие организации", — заявил в своем пресс-релизе Джоко Видодо.

Президент Индонезии подчеркнул опасность сложившегося положения для всего мира.

"Это в особенности касается удобрений. Если нам не удастся решить вопрос (об экспорте удобрений из России), может возникнуть кризис нехватки риса, от которого пострадают 2 миллиарда человек в мире, прежде всего — в развивающихся странах", — сказал он.

Агентство ANTARA также сообщает со ссылкой на офис президента Индонезии, что во вторник Джоко Видодо отправился наземным путем из Германии через Польшу на Украину.

Видодо посетит на этой неделе Украину и Россию, став первым азиатским лидером с момента начала специальной военной операции РФ на Украине, который побывает в ходе одной поездки в Европу сразу и в Москве, и в Киеве.

"После Германии я отправлюсь на Украину и встречусь с президентом (Владимиром) Зеленским. Моя миссия состоит в том, чтобы пригласить Зеленского открыть пространство для диалога в контексте мира", — заявил глава индонезийского государства в аэропорту Джакарты перед вылетом в Европу в воскресенье.

Цитировавшее его слова агентство ANTARA также сообщило, что Видодо сказал, что встреча с Зеленским направлена "на установление мира между Украиной и Россией" и восстановление мировых цепочек поставок продовольствия.

Также агентство со ссылкой на выступление президента Индонезии в аэропорту сообщило в воскресенье, что после визита на Украину и встречи с Зеленским Видодо отправится в Россию и встретится с Путиным и что переговоры с российским лидером будут "также направлены на открытие пространства для диалога, скорейшее прекращение огня и прекращение конфликта".

Видодо посетит Киев и Москву не только в качестве президента Индонезии и председателя G20, но и в качестве члена Группы по реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и финансов, учрежденной генеральным секретарем ООН, заявило накануне визита министерство иностранных дел Индонезии.

Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре этого года. В преддверии саммита ряд западных правительств лоббировали Индонезию с целью убедить власти страны отозвать приглашение президента России на саммит в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в порядке компромисса со странами Запада пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя и Зеленского.