МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Увеличение стоимости зерна и фрахтования судов в мире приведут к росту цен на продовольствие на 3,7%, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Индонезия призвала страны G7 поддержать украинский и российский экспорт

Согласно докладу, опубликованному во вторник, военные действия на Украине сдерживают торговлю и логистику в этой стране в частности и в Черноморском регионе в целом. Отмечается также, что цены на зерно и стоимость доставки растут с 2020 года, но военные действия на Украине усугубили эту тенденцию и обратили вспять временное снижение цен на доставку.

"С февраля по май 2022 года цена, уплачиваемая за перевозку сыпучих грузов, таких как зерно, выросла почти на 60%. Сопутствующий рост цен на зерно и ставок фрахта приведет к росту потребительских цен на продовольствие во всем мире на 3,7%", — говорится в докладе.

Как добавили в ООН, Россия является "гигантом на мировом рынке топлива и удобрений", ключевых ресурсов для фермеров во всем мире. Перебои в их поставках могут привести к снижению урожайности зерновых и росту цен, что чревато серьезными последствиями для глобальной продовольственной безопасности, особенно в уязвимых и зависящих от импорта продовольствия странах, подчеркивается в докладе.

Ситуацию также усугубляет рост цен на энергоносители.

"К концу мая 2022 года средняя мировая цена на мазут с низким содержанием серы выросла на 64% с начала года. В совокупности эти возросшие расходы означают более высокие цены для потребителей и угрожают увеличить разрыв в уровне бедности", — говорится в докладе.

ЮНКТАД считает необходимым срочно открыть порты Украины для международного судоходства, чтобы украинское зерно могло попасть на зарубежные рынки, а также увеличить объемы инвестиций в транспортные услуги и упрощение процедур торговли и транзита.